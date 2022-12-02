Ваши биткоины заморожены: биржа Binance приостановила вывод денег владельцев криптовалют

Об атаке в своём Twitter сообщил глава Binance Чанпэн Чжао. По его словам, сервис Ankr, возможно, взломали, а также аналогичный ему Hay. Анализ показал, что закрытый ключ разработчика был взломан и хакеры обновили смарт-контракт системы на вредоносный.

Чжао отметил, что Binance приостановила вывод средств. Заморожено около $3 млн, которые хакеры переводят на централизованную биржу криптовалют с целью вывода.

Об атаке заявила и платформа Ankr. «Наш токен aBNB был взломан, и в настоящее время мы работаем с биржами, чтобы немедленно остановить торговлю», — заявил сервис в своём профиле Twitter.