Vastarmor показала Radeon RX 9060 XT с синим логотипом AMD вместо красного

Для бренда AMD это крайне нестандартное решение: традиционно компания строго придерживается фирменной красной гаммы и не разрешает партнёрам менять её в маркетинговых материалах.

Неясно, получила ли Vastarmor официальное разрешение на подобный эксперимент или же просто решила пойти своим путём. На фото видно, что карта поставляется в белой коробке с синим логотипом, что делает её уникальной среди других видеокарт Radeon.