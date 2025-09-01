Vastarmor показала Radeon RX 9060 XT с синим логотипом AMD вместо красного

Опубликовано 01 сентября 2025, 07:291 мин.
Vastarmor показала Radeon RX 9060 XT с синим логотипом AMD вместо красногоНетипично для команды «красных»
Vastarmor представила необычную версию видеокарты Radeon RX 9060 XT под названием Ally White, которая выделяется не только белым кожухом, но и логотипом Radeon синего цвета.
Для бренда AMD это крайне нестандартное решение: традиционно компания строго придерживается фирменной красной гаммы и не разрешает партнёрам менять её в маркетинговых материалах.
Неясно, получила ли Vastarmor официальное разрешение на подобный эксперимент или же просто решила пойти своим путём. На фото видно, что карта поставляется в белой коробке с синим логотипом, что делает её уникальной среди других видеокарт Radeon.
По характеристикам новинка ничем не отличается от стандартных моделей RX 9060 XT. Она выпускается в вариантах с 8 или 16 ГБ памяти GDDR6, работает на частоте до 3320 МГц и использует 128-битную шину. В общей сложности доступно четыре конфигурации — в чёрном и белом дизайне, с разным объёмом памяти.