Компьютеры
Опубликовано 14 августа 2024, 07:17
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Версия видеокарты RTX 4070 с GDDR6-памятью выйдет после 20 августа

Первое время ожидается дефицит
NVIDIA готовится выпустить обновлённую версию видеокарты GeForce RTX 4070, которая будет оснащена памятью GDDR6 вместо GDDR6X.
Версия видеокарты RTX 4070 с GDDR6-памятью выйдет после 20 августа
© VideoCardz.com

Новая модель должна поступить в продажу после 20 августа. Несмотря на небольшое снижение пропускной способности памяти на 5%, производительность новой версии будет почти аналогична оригинальной модели.

Правда, эксперты все равно предупреждают, что на первых порах новая версия RTX 4070 будет в дефиците из-за ограниченного количества поступающих на рынок видеокарт.

Вопрос о глобальной доступности и официальном анонсе от NVIDIA остаётся открытым.

Релиз подобной версии особенно интересен на фоне активных слухов об анонсе линейки RTX 50XX уже в конце 2024 года с возможностью приобрести первые модели в начале 2025-го.

Источник:VideoCardz.com
Автор:Булат Кармак
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