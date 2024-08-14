Версия видеокарты RTX 4070 с GDDR6-памятью выйдет после 20 августа

Новая модель должна поступить в продажу после 20 августа. Несмотря на небольшое снижение пропускной способности памяти на 5%, производительность новой версии будет почти аналогична оригинальной модели.

Правда, эксперты все равно предупреждают, что на первых порах новая версия RTX 4070 будет в дефиците из-за ограниченного количества поступающих на рынок видеокарт.

Вопрос о глобальной доступности и официальном анонсе от NVIDIA остаётся открытым.

Релиз подобной версии особенно интересен на фоне активных слухов об анонсе линейки RTX 50XX уже в конце 2024 года с возможностью приобрести первые модели в начале 2025-го.