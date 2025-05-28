Версия видеокарты RX 9060 XT от Yeston получила заводской разгон до 3320 МГц

Версия видеокарты RX 9060 XT от Yeston получила заводской разгон до 3320 МГцРекомендуемый блок питания — от 650 Вт
Частота чипа в режиме разгона достигает 3320 МГц, что делает карту одной из самых быстрых среди кастомных версий RX 9060 XT.
Новинка получила обновленный корпус с металлической текстурой, украшенный неоновыми вставками в розово-фиолетовых тонах. Сбоку — подсветка логотипов Game Ace и Yeston, а сзади — металлическая пластина с принтом персонажа, выполненная в технике UV-печати.
За охлаждение отвечают три 87-миллиметровых вентилятора с двойными шарикоподшипниками и три тепловые трубки диаметром 6 мм. В стандартном режиме карта работает на частотах до 3230 МГц, в игровом — до 2780 МГц, а в режиме VAR достигает максимальных 3320 МГц.
Новинка оснащена двумя DisplayPort 2.1a и одним HDMI 2.1b, требует 8-контактное питание и рекомендуется к использованию с блоком мощностью от 650 Вт.