Версия видеокарты RX 9060 XT от Yeston получила заводской разгон до 3320 МГц

Частота чипа в режиме разгона достигает 3320 МГц, что делает карту одной из самых быстрых среди кастомных версий RX 9060 XT.

Новинка получила обновленный корпус с металлической текстурой, украшенный неоновыми вставками в розово-фиолетовых тонах. Сбоку — подсветка логотипов Game Ace и Yeston, а сзади — металлическая пластина с принтом персонажа, выполненная в технике UV-печати.

За охлаждение отвечают три 87-миллиметровых вентилятора с двойными шарикоподшипниками и три тепловые трубки диаметром 6 мм. В стандартном режиме карта работает на частотах до 3230 МГц, в игровом — до 2780 МГц, а в режиме VAR достигает максимальных 3320 МГц.

Новинка оснащена двумя DisplayPort 2.1a и одним HDMI 2.1b, требует 8-контактное питание и рекомендуется к использованию с блоком мощностью от 650 Вт.