VideoCardz опровергла слухи о готовящейся версии RTX 5090 с 128 ГБ памяти

Поводом для спекуляций стало изображение вывода консольной команды с упоминанием RTX 5090 и показателем 122 880 MiB (≈128 ГБ) видеопамяти. Однако редакция отмечает: это фейк или ошибка софта.

На данный момент нет никаких подтверждений, что NVIDIA планирует выпускать столь «раздутую» модель. Флагманская RTX 5090 Founders Edition оснащена 32 ГБ памяти GDDR7, что и так значительно больше по сравнению с предыдущими поколениями.

Для профессиональных задач с гигантскими массивами данных NVIDIA предлагает специализированные ускорители, вроде серий H200 или B100, где память действительно может измеряться сотнями гигабайт.