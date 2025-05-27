Компьютеры
Опубликовано 27 мая 2025, 08:23
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Videocardz показал прототип RTX 5090 — до 2400 Вт потребления и необычная компоновка

Интересная артефакт
Инсайдер Yuuki_Ans опубликовал фото необычного прототипа графического ускорителя NVIDIA, который, по данным Videocardz, может оказаться ранней версией RTX 5090 или тестовым образцом PRO Blackwell.
Videocardz показал прототип RTX 5090 — до 2400 Вт потребления и необычная компоновка
© VideoCardz.com

Карта явно не предназначена для продажи: на плате можно увидеть открытые USB, пины и сервисные разъемы, типичные для инженерных версий. Особенность прототипа — удвоенный VRM-блок и целых четыре 16-контактных разъема питания.

Такая конфигурация теоретически способна обеспечить до 2400 Вт энергии, если силовая часть справится с нагрузкой. Также на плате видно до пяти видеовыходов — это может быть частью тестового стенда для внутренних нужд NVIDIA.

Videocardz показал прототип RTX 5090 — до 2400 Вт потребления и необычная компоновка
© VideoCardz.com

Эксперты отмечают, что подобные карты обычно утилизируются, особенно если повреждены.

Однако данный образец сохранился, что делает его особенно ценным для анализа. На фоне слухов о грядущем TITAN Blackwell, появление подобных прототипов лишь подогревает интерес к будущим GPU NVIDIA.

Источник:VideoCardz.com
Автор:Булат Кармак
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#NVIDIA RTX 5090
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