Videocardz показал прототип RTX 5090 — до 2400 Вт потребления и необычная компоновка

Карта явно не предназначена для продажи: на плате можно увидеть открытые USB, пины и сервисные разъемы, типичные для инженерных версий. Особенность прототипа — удвоенный VRM-блок и целых четыре 16-контактных разъема питания.

Такая конфигурация теоретически способна обеспечить до 2400 Вт энергии, если силовая часть справится с нагрузкой. Также на плате видно до пяти видеовыходов — это может быть частью тестового стенда для внутренних нужд NVIDIA.