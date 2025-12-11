Видеокарта AMD 13-летней давности оказалась способна запускать современные игры с играбельным fps

И оказалось, что 13-летняя видеокарта все еще способна тянуть современные игры. Более того, ARC Raiders на ней идет выше 30 fps, хотя работает только один из двух GPU.

S10000 — это две Tahiti-микросхемы, родственные Radeon HD 7950, на одном текстолите. Но из коробки карта почти непригодна для игр: старые FirePro-драйверы не поддерживают CrossFire, а новые Adrenalin просто не устанавливаются.

Автору пришлось перейти на Windows 10 и прошить BIOS от Radeon HD 7990 — так карта стала определяться как игровая модель и получила доступ к драйверам 2022 года.

После этого классика разогналась: Crysis стабильно держал более 110 fps, Mafia 2 полностью загружала оба GPU.

В современных проектах многочиповая схема бесполезна, но на минимальных настройках ARC Raiders выдает 40–45 fps, CS2 — до 160 fps. Cyberpunk 2077 дается тяжелее, около 20–30 fps.