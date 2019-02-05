Видеокарта AMD Radeon VII оказалась быстрее, чем NVIDIA GeForce RTX 2080 в большинстве игр

Ресурс Game-Debate опубликовал результаты тестирования видеокарты AMD Radeon VII в сравнении с NVIDIA GeForce RTX 2080. Новая видеокарта была протестирована в 21 игре в режиме до 4K.

В 12 играх видеокарты показали сходный результат с переменным результатом, в двух GeForce RTX 2080 лидирует, а в остальных 7 заметно опережает Radeon VII.