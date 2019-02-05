Видеокарта AMD Radeon VII оказалась быстрее, чем NVIDIA GeForce RTX 2080 в большинстве игр

Ресурс Game-Debate опубликовал результаты тестирования видеокарты AMD Radeon VII в сравнении с NVIDIA GeForce RTX 2080. Новая видеокарта была протестирована в 21 игре в режиме до 4K.
В 12 играх видеокарты показали сходный результат с переменным результатом, в двух GeForce RTX 2080 лидирует, а в остальных 7 заметно опережает Radeon VII.
Напомним, AMD Radeon VII стала первой видеокартой с 7-нанометровым техпроцессом. Она оснащается 3840 потоковыми процессорами с частотой работы до 1800 МГц, 16 ГБ памяти типа HBM2 с 4096-битной шиной, что даёт пропускную способность в 1 ТБ/с. По словам производителя, новая видеокарта обеспечивает на 25% большую производительность по сравнению с Radeon RX Vega 64.
AMD Radeon VII поступит в продажу 7 февраля 2019 года по цене от 700 долларов.