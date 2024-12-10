Видеокарта ARC B580 оказалась на руках у пользователя за несколько дней до официального релиза

Опубликовано 10 декабря 2024, 07:531 мин.
Видеокарта ARC B580 оказалась на руках у пользователя за несколько дней до официального релизаНо проверить ее все равно нельзя — нет драйверов
Некоторые покупатели получили в свои руки графическую карту Intel ARC B580 до ее официального релиза, намеченного на 13 декабря 2024 года.
Согласно данным Videocardz, пользователь Reddit под ником tzawad уже стал обладателем видеокарты в исполнении SPARKLE TITAN.
Пользователь заявил, что приобрел устройство в Польше и поделился фотографиями карты, позволив оценить ее внешний вид и размеры.
Судя по всему, преждевременная отправка связана с ошибкой продавца, который мог перепутать ARC B580 с похожей по названию моделью ARC A580.
На данный момент протестировать производительность новинки невозможно, так как Intel еще не выпустила совместимый драйвер для ARC B580.