Компьютеры
Опубликовано 10 декабря 2024, 07:53
1 мин.

Видеокарта ARC B580 оказалась на руках у пользователя за несколько дней до официального релиза

Но проверить ее все равно нельзя — нет драйверов
Некоторые покупатели получили в свои руки графическую карту Intel ARC B580 до ее официального релиза, намеченного на 13 декабря 2024 года.
Видеокарта ARC B580 оказалась на руках у пользователя за несколько дней до официального релиза
© VideoCardz.com

Согласно данным Videocardz, пользователь Reddit под ником tzawad уже стал обладателем видеокарты в исполнении SPARKLE TITAN.

Пользователь заявил, что приобрел устройство в Польше и поделился фотографиями карты, позволив оценить ее внешний вид и размеры.

Видеокарта ARC B580 оказалась на руках у пользователя за несколько дней до официального релиза
© VideoCardz.com

Судя по всему, преждевременная отправка связана с ошибкой продавца, который мог перепутать ARC B580 с похожей по названию моделью ARC A580.

На данный момент протестировать производительность новинки невозможно, так как Intel еще не выпустила совместимый драйвер для ARC B580.

Источник:VideoCardz.com
Автор:Булат Кармак
Теги:
#видеокарты
,
#Intel