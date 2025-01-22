Видеокарта NVIDIA 10-летней давности GT 730 внезапно вернулась в продажу

На платформе JD.com появились две версии карты: с 2 ГБ и 4 ГБ видеопамяти DDR3, по цене 329 и 359 юаней соответственно (примерно 4500 — 5000 рублей).

GT 730 основана на ядре GK208 с 384 CUDA-ядрами, работает на частоте 902 МГц, использует 64-битную шину памяти и имеет TDP всего 50 Вт. Карта оснащена интерфейсами VGA, DVI и HDMI 1.4, что делает её совместимой с широким спектром устройств.

Maxsun заявляет, что новая партия соответствует характеристикам оригинала. Выпуск связан с изменениями в цепочке поставок, однако производительность осталась прежней.

Напомним, что NVIDIA прекратила поддержку драйверов для архитектуры Kepler в 2021 году, а в 2024-м завершила выпуск даже экстренных обновлений.