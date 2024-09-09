Видеокарта NVIDIA 10-летней давности внезапно стала хитом и продается за $1000 и более

За неё просят более $1000, но дело не в самой видеокарте, а в том, что её превратили в модную женскую сумочку. Этот странный аксессуар вызывает немалый интерес среди коллекционеров и фанатов нестандартного дизайна.

Мастера, создавшие эту «сумку», не изменяли саму видеокарту. Она осталась в оригинальном виде, но заключена в прозрачный корпус с вентиляторами и разъёмами, что добавляет ей эксцентричности.