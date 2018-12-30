Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 полностью рассекречена за несколько дней до анонса

В сеть попали выдержки из официальной документации для видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2060, пока не представленной производителем официально. Их опубликовал профильный ресурс VideoCardz.

Видеокарта оснащается графическим чипом TU106-300 с 1920 ядрами CUDA, 240 тензорными ядрами и 30 RT-ядрами для аппаратной трассировки лучей, 120 блоками текстурирования и 48 блоками растровых операций. Базовая частота составляет 1365 МГц, а в разогнанном режиме — 1680 МГц. Также предусмотрено 6 ГБ видеопамяти GDDR6 с 192-битной шиной. TDP достигает 160 Вт.

NVIDIA GeForce RTX 2060 станет самой простой и доступной моделью в серии видеокарт на базе новой архитектуры Turing. Она приходит на смену модели GTX 1060 с архитектурой Pascal. При этом по производительности она будет сравнима с GeForce GTX 1070 Ti.

Официальный дебют NVIDIA GeForce RTX 2060 ожидается 7 января, к выставке CES 2019, которая пройдет с 8 по 11 января в Лас-Вегасе. Цена на неё составит 349 долларов. Продажи начнутся 15 января. В комплекте будут идти бесплатные игры — Battlefield V или Anthem.