Видеокарта NVIDIA RTX 3080 действительно оказалась вдвое быстрее предыдущего флагмана

Системный блок, на котором проходило тестирование, состоял из материнской платы ASUS Maximus Extreme, процессора Intel Core i9-10900K @5ГГц и 16 ГБ оперативной памяти DDR4 @3600 МГц. В итоге, журналистам удалось выяснить, что во время игры в режиме трассировки лучей, где NVIDIA и обещала прирост вплоть до двухкратного, новая видеокарта показывает себя и вправду заметно лучше предшественника. Так, при включении Quake 2 RTX, где используется непосредственно аппаратная мощь для трассировки лучей, в разрешении 4К, NVIDIA RTX 3080 показала прирост производительности в 92%! Подобные результаты были достигнуты и при тестировании на прочих играх, таких как DOOM Eternal.