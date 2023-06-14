Видеокарта NVIDIA RTX 4060 выйдет 29 июня по цене $299

В своём Twitter-аккаунте бренд опубликовал пост, в котором заявила о релизе новинки уже 29 июня 2023 года. При этом её цена останется неизменной — $299.

Изначально планировалось выпустить видеокарту вместе с RTX 4060 Ti 16 ГБ в июле, но затем было решено не откладывать до следующего месяца и предложить покупателям возможность приобрести адаптер уже вот-вот.

Согласно данным, предоставленным самой NVIDIA, RTX 4060 обеспечивает значительное улучшение производительности по сравнению с RTX 3060 12 ГБ.

Также новинка поддерживает DLSS 3 и лучше справляется с трассировкой лучей, что позволяет насладиться высококачественной графикой в играх.

Сообщается, что в RTX 4060 будет использоваться графический процессор AD107-400-A1 с 3072 ядрами CUDA. Видеокарту оснастят 8 ГБ памяти GDDR6, работающей на скорости 17 Гбит/с через 128-битный интерфейс.

Пропускная способность составит 272 ГБ/с, а наличие 24 МБ кэш-памяти L2 обеспечит более плавную работу. Величина TDP новой карты составит 115 Вт.