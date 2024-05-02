Видеокарта NVIDIA RTX 4090 расплавила не только свой PCI-разъем, но и разъем на блоке питания

Это подчеркивает, что проблема с оплавлением разъемов может быть более серьезной и системной, чем предполагалось изначально. Сервисные центры сообщают, что подобные проблемы встречаются довольно часто, особенно среди адаптеров первой волны выпуска.

NVIDIA реагировала на подобное, заменяя 12-контактный порт 12VHPWR на более новую и безопасную версию, однако сообщения о новых случаях продолжают поступать.

Все это вызывает серьезные опасения среди пользователей и ставит под вопрос безопасность использования мощных видеокарт в бытовых условиях.