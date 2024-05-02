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Компьютеры
Опубликовано 02 мая 2024, 08:51
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Видеокарта NVIDIA RTX 4090 расплавила не только свой PCI-разъем, но и разъем на блоке питания

Неприятная ситуация
Очередной инцидент с видеокартой GeForce RTX 4090 произошел, когда один из пользователей форума Quasar Zone сообщил о расплавлении не только разъема питания на самой видеокарте, но и на блоке питания.
Видеокарта NVIDIA RTX 4090 расплавила не только свой PCI-разъем, но и разъем на блоке питания
© Ferra

Пользователь уточнил, что видеокарта была произведена компанией MSI, а блок питания — компанией FSP, хотя марка оборудования, по его словам, не имела значения в данной ситуации.

Интересно, что, несмотря на ограничение лимита мощности видеокарты до 75%, это не помогло избежать поломки.

Видеокарта NVIDIA RTX 4090 расплавила не только свой PCI-разъем, но и разъем на блоке питания
© Quasar Zone

Это подчеркивает, что проблема с оплавлением разъемов может быть более серьезной и системной, чем предполагалось изначально. Сервисные центры сообщают, что подобные проблемы встречаются довольно часто, особенно среди адаптеров первой волны выпуска.

NVIDIA реагировала на подобное, заменяя 12-контактный порт 12VHPWR на более новую и безопасную версию, однако сообщения о новых случаях продолжают поступать.

Все это вызывает серьезные опасения среди пользователей и ставит под вопрос безопасность использования мощных видеокарт в бытовых условиях.

Источник:Quasar Zone
Автор:Булат Кармак
Теги:
#NVIDIA
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#видеокарта
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#NVIDIA RTX 4090