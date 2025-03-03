Видеокарта NVIDIA RTX 5070 за $549 избежит дефицита на старте

Карта поступит в продажу 4 марта по цене $549. Это сделает новинку прямым конкурентом AMD Radeon RX 9070, предлагающим схожие характеристики за ту же стоимость.

По данным MicroCenter, версия RTX 5070 Founders Edition будет доступна по рекомендованной цене, а партнёрские версии, такие как ASUS PRIME, тоже будут продаваться без наценки.

В то же время стало известно, что AMD не выпустит референсную версию RX 9070. Это может усложнить доступность видеокарты на старте.