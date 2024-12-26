Видеокарта NVIDIA RTX 5090 будет гигантской — появились фото печатной платы

Утечка раскрывает впечатляющие размеры платы и её спецификации.

PCB оснащена более чем 40 конденсаторами и 16 модулями GDDR-памяти. Интересна и компоновка памяти: по пять модулей с каждой стороны, четыре сверху и два снизу GPU.

Это может позволить реализовать конфигурации памяти объёмом 32, 48 или даже 64 ГБ в зависимости от используемых модулей.