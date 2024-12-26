Видеокарта NVIDIA RTX 5090 будет гигантской — появились фото печатной платы

Опубликовано 26 декабря 2024, 07:391 мин.
Видеокарта NVIDIA RTX 5090 будет гигантской — появились фото печатной платыЖдем января, чтобы убедиться
На форуме Chiphell появились изображения предполагаемой печатной платы NVIDIA RTX 5090 — следующего флагмана компании.
Утечка раскрывает впечатляющие размеры платы и её спецификации.
PCB оснащена более чем 40 конденсаторами и 16 модулями GDDR-памяти. Интересна и компоновка памяти: по пять модулей с каждой стороны, четыре сверху и два снизу GPU.
Это может позволить реализовать конфигурации памяти объёмом 32, 48 или даже 64 ГБ в зависимости от используемых модулей.
Основой RTX 5090 станет GPU GB202 с размерами 24 × 31 мм и общей упаковкой 63 × 56 мм. Плата оснащена одним разъёмом питания 12V-6×2, что подтверждает высокую энергоэффективность.
Подключение осуществляется через интерфейс PCIe 5.0.
Ожидается, что NVIDIA представит RTX 5090 в январе 2025 года и, судя по характеристикам, это будет мощнейшая видеокарта нового поколения.