Видеокарта пятилетней давности от NVIDIA возглавила рейтинг популярности Steam

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Видеокарта пятилетней давности от NVIDIA возглавила рейтинг популярности SteamСвежие модели не попали даже в топ-10
Компания Valve опубликовала свежую статистику Steam по «железной» составляющей компьютеров пользователей за июнь. Сюрприз случился там, где его не ждали — видеокарта NVIDIA GTX 1060 пятилетней давности возглавила рейтинг.
Так, за последний месяц «карточка» увеличила свою долю на 1%, что позволило ей вырваться в лидеры. Как пишет ITHome, в то же самое время GTX 1050 Ti, занявшая второе место, стабильно теряет позиции. RTX 2060, замкнувшая тройку лидеров, как и 1060, прибавила почти 1%.
Отметим, что представители свежей линейки Ampere (30ХХ серия) не вошли даже в топ-10. Лучшая позиция среди «собратьев» у NVIDIA RTX 3070 — видеокарта заняла 14 место в общем рейтинге.
Что интересно, в мире процессоров картина стабильная. Intel всё ещё занимает 71,47% общей доли, в разы обгоняя AMD по этому показателю.