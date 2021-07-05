Видеокарта пятилетней давности от NVIDIA возглавила рейтинг популярности Steam

Отметим, что представители свежей линейки Ampere (30ХХ серия) не вошли даже в топ-10. Лучшая позиция среди «собратьев» у NVIDIA RTX 3070 — видеокарта заняла 14 место в общем рейтинге.

Что интересно, в мире процессоров картина стабильная. Intel всё ещё занимает 71,47% общей доли, в разы обгоняя AMD по этому показателю.