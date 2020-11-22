Видеокарта Radeon RX 6800 XT была названа быстрейшей в мире
Речь идет о оверклокере (или по-русски “разгонщику”) под ником Takukou, который в результате сумел добиться весьма впечатляющих результатов силами видеокарты, сообщает Wccftech. Настолько впечатляющих, что Radeon RX 6800 XT оказалась самой быстрой в мире с результатом 61 831 баллов в тесте 3DMark Fire Strike. Отметим, что в том же тесте флагманская видеокарта NVIDIA RTX 3090 продемонстрировала лишь 47 723 баллов.
Так, энтузиаст “научил” видеокарту работать на частоте 2,8 ГГц, правда для этих целей девайс пришлось охлаждать при помощи жидкого азота. Тот же способ охлаждения использовался и при работе с процессором, который использовался в рамках тестирования — Ryzen 9 5950X. Это было нужно для того, чтобы не сжечь систему, в которой ЦП разогнали аж до 5,6 ГГц.