Видеокарта Radeon RX 6800 XT была названа быстрейшей в мире

Так, энтузиаст “научил” видеокарту работать на частоте 2,8 ГГц, правда для этих целей девайс пришлось охлаждать при помощи жидкого азота. Тот же способ охлаждения использовался и при работе с процессором, который использовался в рамках тестирования — Ryzen 9 5950X. Это было нужно для того, чтобы не сжечь систему, в которой ЦП разогнали аж до 5,6 ГГц.