Видеокарта RTX 3070 получит кнопку-переключатель с 8 на 16 ГБ памяти и обратно

Речь идёт об адаптере на базе RTX 3070. И хоть геймерам переключатель может показаться бесполезным, он может быть удобен для энтузиастов при изменении настроек памяти во время тестирования.

К слову, по словам рецензента, увеличение объёма буфера кадров оказывает заметное влияние на самые медленные кадры и снижает заикание в играх с интенсивным использованием памяти.

Такой, например, является The Last of Us при настройках Ultra на разрешении 1440p.

Однако улучшение средней частоты кадров не настолько значительно. Выгода в производительности может варьироваться в зависимости от игры и используемых настроек.

В некоторых проектах даже с 16 ГБ видеопамяти не было замечено разницы. Например, в Forza Horizon 5 или Cyberpunk 2077 с включённым профилем RT Overdrive.