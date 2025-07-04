Видеокарта RTX 4060M стала самой популярной среди пользователей Steam

Её доля выросла до 4,99%, что на 0,34% больше по сравнению с маем. Таким образом, RTX 4060 Laptop GPU обогнала не только десктопные аналоги, но и предыдущего фаворита — RTX 3060.

Для сравнения, RTX 3060 в июне показала небольшой спад — её доля снизилась до 4,57% (−0,16%). Десктопная RTX 4060 также потеряла позиции и опустилась до 4,41% (−0,03%).