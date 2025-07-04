Компьютеры
Опубликовано 04 июля 2025, 07:31
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Видеокарта RTX 4060M стала самой популярной среди пользователей Steam

Впечатляющий результат
Согласно свежей статистике Steam за июнь 2025 года, лидером среди всех видеокарт стала мобильная NVIDIA GeForce RTX 4060.
Видеокарта RTX 4060M стала самой популярной среди пользователей Steam
© Steam

Её доля выросла до 4,99%, что на 0,34% больше по сравнению с маем. Таким образом, RTX 4060 Laptop GPU обогнала не только десктопные аналоги, но и предыдущего фаворита — RTX 3060.

Для сравнения, RTX 3060 в июне показала небольшой спад — её доля снизилась до 4,57% (−0,16%). Десктопная RTX 4060 также потеряла позиции и опустилась до 4,41% (−0,03%).

Видеокарта RTX 4060M стала самой популярной среди пользователей Steam
© Steam

Помимо RTX 4060M, в плюсе оказались лишь три модели: GTX 1650 (+0,04%), RTX 3060 Laptop GPU (+0,07%) и AMD Radeon Graphics (+0,01%). Остальные видеокарты показали снижение интереса, включая RTX 4070 и 3070.

Популярность мобильных решений может быть связана с ростом продаж игровых ноутбуков, где RTX 4060 предлагает отличное соотношение цены и производительности. Если тенденция сохранится, ноутбучные GPU могут окончательно закрепиться в топе железа Steam.

Источник:Steam
Автор:Булат Кармак
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