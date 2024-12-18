Видеокарта RTX 5080 получит рекордно быструю VRAM-память на 30 Гбит/с

Так, RTX 5080 получит 16 ГБ GDDR7 на 256-битной шине, что позволит достичь 960 ГБ/с пропускной способности. Это на 5% меньше, чем у RTX 4090, но значительно выше показателей RTX 4080 (716 ГБ/с).

Уникальной особенностью станет 30 Гбит/с VRAM-память, что делает RTX 5080 самой быстрой в линейке по этому параметру. Остальные модели, включая RTX 5060 и 5060 Ti, будут оснащены памятью на 28 Гбит/с.

Флагманом серии станет RTX 5090 с 32 ГБ GDDR7 на 512-битной шине и рекордной пропускной способностью в 1.7 ТБ/с. NVIDIA планирует представить серию Blackwell уже совсем скоро — в рамках CES 2025 в январе.