Видеокарту Asus ROG RTX 5090 Astral LC назвали самой холодной и тихой версией флагманской карты NVIDIA

Карта использует гибридную систему жидкостного охлаждения с медным блоком, широкими термопрокладками и 360-мм радиатором с тремя вентиляторами. На самой плате есть дополнительный вентилятор для охлаждения VRM и памяти, а PCB покрыта защитным слоем от влаги и пыли.

В штатном режиме частоты достигают до 2580 МГц (в пресете разгона — до 2610 МГц), при ручном оверклокинге ядро стабильно переваливает за 3 ГГц. При этом температуры GPU и памяти держатся около 60 °C, а система остаётся практически бесшумной.