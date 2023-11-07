Видеокарту NVIDIA, созданную для майнинга, протестировали в играх

Экспериментаторы из Sfdx Show решили проверить, сможет ли эта карта, предлагаемая на AliExpress за примерно €160, заменить игровые модели.

К сожалению, результаты тестов оказались неутешительными. Несмотря на то, что технические характеристики CMP 50HX с 3584 CUDA ядрами могли бы обеспечить приемлемую производительность, в действительности карта показала скромные результаты.

Основной причиной этого стало ограничение ширины линий PCIe до всего четырех линий, что значительно снижает пропускную способность и, как следствие, FPS в играх.

Кроме того, видеокарты серии CMP имеют специфический BIOS и часто оснащены менее эффективными кулерами типа «бловер». Они также лишены видеовыходов, что ограничивает их использование до виртуальных GPU или вторичных GPU в специфических сценариях.

Попытки модификации драйверов также не привели к значительному улучшению ситуации. Видео от Sfdx Show демонстрирует, что, хотя CMP карты теоретически могут быть использованы для игр, NVIDIA предприняла шаги, чтобы предотвратить их использование партнерами для игровых целей.