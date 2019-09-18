Видеокарту NVIDIA среднего класса начнут собирать из отбракованных флагманских моделей

Так, из доступных в рамках архитектуры Turing 3072 ядер CUDA, будет активно всего лишь 1920 единиц, шина памяти сократится с 256 до 192 бит через отключение сразу двух 32-битных контроллеров. По словам представителей компании, итоговый вариант видеокарты обеспечит тот же уровень рабочей производительности, что и привычная для игроков GeForce RTX 2060 на ядре TU106.

Напомним, что линейку GeForce RTX 2060 компания NVIDIA анонсировала в начале 2019 года, в рамках выставки CES, проходившей в Лас-Вегасе.