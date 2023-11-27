Видеокарту RTX 4090 переделали под нужды ИИ. Вот как она выглядит

Этот процесс стал возможен благодаря китайским производителям, которые адаптировали эти мощные графические процессоры для внутреннего рынка Китая.

Переделка RTX 4090 включала демонтаж и переустановку GPU и памяти GDDR6X на новые печатные платы, специально разработанные для нужд ИИ. При этом в сети появились первые фото таких устройств.

Особенно примечательной является модель, сохраняющая дизайн «Founders Edition» с элегантным корпусом и задней панелью. Охлаждение обеспечивается двухслотовым радиатором с вентилятором типа «blower».