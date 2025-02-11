Видеокарту RTX 5090 FE оснастили кастомным водоблоком, чтобы проверить, насколько снизится рабочая температура

Эта видеокарта использует сложную трёхслойную PCB и жидкий металл для термопроводности, что делает её одной из самых сложных для кастомного охлаждения.

Перед установкой водоблока, энтузиаст протестировал карту в стоке и разобрал её, чтобы изучить конструкцию.

Оказалось, что NVIDIA использует термопасту с 10% содержанием олова — аналог Conductonaut, но менее эффективный. Ее заменили на Kryonaut для GPU и Thermal Putty Pro для памяти и VRM.