Видеокарту RTX 5090 FE оснастили кастомным водоблоком, чтобы проверить, насколько снизится рабочая температура

Видеокарту RTX 5090 FE оснастили кастомным водоблоком, чтобы проверить, насколько снизится рабочая температураВсе показатели стали лучше
Эта видеокарта использует сложную трёхслойную PCB и жидкий металл для термопроводности, что делает её одной из самых сложных для кастомного охлаждения.
Перед установкой водоблока, энтузиаст протестировал карту в стоке и разобрал её, чтобы изучить конструкцию.
Оказалось, что NVIDIA использует термопасту с 10% содержанием олова — аналог Conductonaut, но менее эффективный. Ее заменили на Kryonaut для GPU и Thermal Putty Pro для памяти и VRM.
После установки водоблока, температура GPU снизилась на 25°C — до 50°C, а память остыла на 30°C — до 60°C. Тактовая частота чипа выросла до 2680 МГц. Это показало значительное улучшение по сравнению с оригинальной системой охлаждения.
Пока неясно, поступит ли кастомный водоблок в продажу, но эксперимент доказал эффективность жидкостного охлаждения для флагмана NVIDIA.