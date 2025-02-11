Компьютеры
Опубликовано 11 февраля 2025, 07:22
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Видеокарту RTX 5090 FE оснастили кастомным водоблоком, чтобы проверить, насколько снизится рабочая температура

Все показатели стали лучше
Der8auer протестировал кастомное жидкостное охлаждение для NVIDIA RTX 5090 Founders Edition.
Видеокарту RTX 5090 FE оснастили кастомным водоблоком, чтобы проверить, насколько снизится рабочая температура
© YouTube

Эта видеокарта использует сложную трёхслойную PCB и жидкий металл для термопроводности, что делает её одной из самых сложных для кастомного охлаждения.

Перед установкой водоблока, энтузиаст протестировал карту в стоке и разобрал её, чтобы изучить конструкцию.

Оказалось, что NVIDIA использует термопасту с 10% содержанием олова — аналог Conductonaut, но менее эффективный. Ее заменили на Kryonaut для GPU и Thermal Putty Pro для памяти и VRM.

Видеокарту RTX 5090 FE оснастили кастомным водоблоком, чтобы проверить, насколько снизится рабочая температура
© YouTube

После установки водоблока, температура GPU снизилась на 25°C — до 50°C, а память остыла на 30°C — до 60°C. Тактовая частота чипа выросла до 2680 МГц. Это показало значительное улучшение по сравнению с оригинальной системой охлаждения.

Пока неясно, поступит ли кастомный водоблок в продажу, но эксперимент доказал эффективность жидкостного охлаждения для флагмана NVIDIA.

Источник:YouTube
Автор:Булат Кармак
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