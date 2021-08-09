Видеокарты AMD начали цениться выше, чем NVIDIA

Компьютеры
Вчера в 23:30
Видеокарты AMD начали цениться выше, чем NVIDIAИ в целом цены постепенно снижаются
Аналитики рынка видеокарт отмечают, что в последнее время появилась тенденция к повышению цен на карты Radeon RX 6000, находящиеся в одном классе с NVIDIA GeForce RTX 30.
На цены влияет низкая по сравнению с Nvidia доступность видеокарт Radeon, обусловленная спецификой производственной цепочки. В эти карты «вшиты» графические 7-нм чипы TSMC, из-за чего объёмы поставок Radeon ограничены.
Эксперты отмечают, что на фоне роста цен на Radeon, стоимость Nvidia, в свою очередь, снижается. Также наблюдается снижение цен на видеокарты в целом, очень медленное, но стабильное. Так, на сегодняшний день цены на Nvidia завышены на 44%, Radeon — на 59%. Это говорит о возможности снижения цен без влияния на предложение.