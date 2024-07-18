Видеокарты AMD научили работать с эксклюзивной для видеокарт NVIDIA технологией CUDA

Эта разработка устраняет барьеры эксклюзивности, делая мощные инструменты CUDA доступными для широкого спектра GPU.

По словам генерального директора Spectral Compute, Майкла Сондегаарда, цель SCALE — создать открытое и совместимое программное обеспечение для графических процессоров, подобное тому, что существует для CPU.

Инструментальная цепочка SCALE, на разработку которой ушло 7 лет, позволяет компилировать CUDA-код напрямую для видеокарт AMD, обходя необходимость использования промежуточных слоев.

SCALE уже прошла тестирование на различных приложениях, таких как Blender и XGboost, показывая отличные результаты на архитектурах AMD RDNA 2 и RDNA 3.

Несмотря на то, что SCALE не является проектом с полностью открытым исходным кодом, доступ к нему можно получить по бесплатной лицензии.