Видеокарты ARC B580 и RX 7800 XT — лучшие по цене и производительности в мае 2025 года по версии PCGH

Лидером рейтинга стала Intel ARC B580 — как без трассировки лучей, так и с ней. Следом — Radeon RX 7800 XT, ARC B570, RX 7600 и RTX 5060. Все они показывают наибольшее число кадров на потраченный евро, особенно в разрешении 1080p.

Для геймеров, которым важен рейтрейсинг, в тройку лучших вошли ARC B580, RTX 5070 и RTX 5060 Ti 16 ГБ. Также в списке оказались RTX 5060 и даже старенькая RTX 3060 на 12 ГБ. При этом RTX 5070 рекомендуют как оптимальный выбор для 1440p с активным рейтрейсингом.