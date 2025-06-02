Видеокарты ARC B580 и RX 7800 XT — лучшие по цене и производительности в мае 2025 года по версии PCGH

Опубликовано 02 июня 2025, 07:381 мин.
Видеокарты ARC B580 и RX 7800 XT — лучшие по цене и производительности в мае 2025 года по версии PCGHТоповые показатели в бюджетном сегменте
Немецкий портал PCGamesHardware назвал лучшие видеокарты по соотношению цена/производительность в мае 2025 года.
Лидером рейтинга стала Intel ARC B580 — как без трассировки лучей, так и с ней. Следом — Radeon RX 7800 XT, ARC B570, RX 7600 и RTX 5060. Все они показывают наибольшее число кадров на потраченный евро, особенно в разрешении 1080p.
Для геймеров, которым важен рейтрейсинг, в тройку лучших вошли ARC B580, RTX 5070 и RTX 5060 Ti 16 ГБ. Также в списке оказались RTX 5060 и даже старенькая RTX 3060 на 12 ГБ. При этом RTX 5070 рекомендуют как оптимальный выбор для 1440p с активным рейтрейсингом.
Эксперты PCGH делают вывод: наилучшее соотношение цены и производительности дают видеокарты до €300. И правило, работавшее в 2024-м, по-прежнему актуально — для максимума fps за минимальные деньги стоит смотреть в сторону «бюджетного» сегмента.