Видеокарты Intel Arc выйдут позже запланированного ранее

Компьютеры
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Видеокарты Intel Arc выйдут позже запланированного ранееИ это явно не лучшее решение компании
Intel достаточно бодро начала 2022 год. Например, компания уже успела рассказать, что сразу 11 партнёров бренда получили тестовые образцы видеокарт Arc Alchemist на базе графического процессора DG2.
Пользователи уже приготовились к полноценному анонсу линейки, как Intel сделала ход конём и изменила сведения о её релизе на официальном сайте. Если ранее речь шла о «первом квартале 2022 года», то сейчас формулировка изменена просто на 2022 год.
По мнению экспертов, теперь релиз Intel Arc Alchemist стоит ждать не раньше второй половины 2022-го. И это, считают они, не самая выигрышная ситуация для «синих». В конце текущего года свои решения должны представить NVIDIA и AMD, что сделает видеокарты Intel неконкурентоспособными. Как минимум по части производительности.
Источник: Hardware Times