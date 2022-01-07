Видеокарты Intel Arc выйдут позже запланированного ранее

По мнению экспертов, теперь релиз Intel Arc Alchemist стоит ждать не раньше второй половины 2022-го. И это, считают они, не самая выигрышная ситуация для «синих». В конце текущего года свои решения должны представить NVIDIA и AMD, что сделает видеокарты Intel неконкурентоспособными. Как минимум по части производительности.