Видеокарты Intel начали следить, какие сайты посещают пользователи

Как сообщает TechPowerUP, последний драйвер графического процессора Intel включает в себя новый компонент, который автоматически выбирается при установке.

Этот компонент называется «Compute Improvement Program» и предназначен для сбора определённых данных для компании, таких как категории посещаемых пользователями сайтов (исключая конкретные URL-адреса) и способы использования их компьютеров.

Кроме того, Intel будет собирать информацию о спецификациях оборудования пользователей, региональной информации и производителях устройств, включая ближайшие устройства, такие как Smart TV.

Радует, что для пользователей, которые ценят свою конфиденциальность и беспокоятся о том, как Intel или их партнёры обрабатывают получаемые данные, есть возможность легко отказаться от программы.