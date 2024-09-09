Видеокарты Intel стали мощнее до 19% из-за новых драйверов

В ряде игр, таких как Test Drive Unlimited Solar Crown, Deadlock и Warhammer 40 000: Space Marine 2, прирост кадров в секунду (FPS) достигает 19%.

Особенно заметен прирост в Test Drive Unlimited Solar Crown, где FPS увеличился на 19% как в разрешении 1080p, так и в 1440p.

В Deadlock производительность выросла на 17% при 1080p и на 13% при 1440p. Warhammer 40 000: Space Marine 2 также показал улучшение: до 7% на 1080p и до 8% на 1440p.

Хотя обновление значительно повысило производительность, в драйвере остаются известные ошибки, которые Intel планирует устранить в будущих версиях. Среди них: сбои в Diablo IV при включении Ray Tracing и проблемы с текстурами в Doom Eternal.