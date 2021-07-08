Видеокарты могут стать ещё дороже из-за бездействия Samsung

По данным Igor’sLAB, конкуренция также встречается не только между посторонними брендами, но даже внутри одной компании. Например, PC Partner владеет сразу трёмя производителями видеокарт: Inno3D, Zotac и Manli. В итоге из-за популярности Zotac на глобальном рынке, компания вынуждена отдавать предпочтение именно ей при распределении GPU.

Само собой, такая ситуация на рынке в конечном итоге приведёт к повышению цен на видеокарты.