Компьютеры
Сегодня в 17:14

Видеокарты могут стать ещё дороже из-за бездействия Samsung

Хотя казалось бы, куда дороже?
Зарубежные журналисты выяснили, что Samsung всё ещё не способна отладить производство и нарастить объёмы выпуска GPU для видеокарт NVIDIA RTX 30XX. Из-за этого, в свою очередь, комплектующие в ближайшее время могут стать ещё дороже.
Видеокарты могут стать ещё дороже из-за бездействия Samsung

Так, бездействие Samsung вынуждает партнёров NVIDIA чуть ли не драться за возможность установить графический процессор в свои решения. И если у условной MSI с этим больших проблем нет — компания достаточно крупная и может брать верх объёмами партий, то более мелкие игроки буквально выживают.

Видеокарты могут стать ещё дороже из-за бездействия Samsung

По данным Igor’sLAB, конкуренция также встречается не только между посторонними брендами, но даже внутри одной компании. Например, PC Partner владеет сразу трёмя производителями видеокарт: Inno3D, Zotac и Manli. В итоге из-за популярности Zotac на глобальном рынке, компания вынуждена отдавать предпочтение именно ей при распределении GPU.

Само собой, такая ситуация на рынке в конечном итоге приведёт к повышению цен на видеокарты.