Видеокарты могут стать ещё дороже из-за бездействия Samsung

Компьютеры
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Видеокарты могут стать ещё дороже из-за бездействия SamsungХотя казалось бы, куда дороже?
Зарубежные журналисты выяснили, что Samsung всё ещё не способна отладить производство и нарастить объёмы выпуска GPU для видеокарт NVIDIA RTX 30XX. Из-за этого, в свою очередь, комплектующие в ближайшее время могут стать ещё дороже.
Так, бездействие Samsung вынуждает партнёров NVIDIA чуть ли не драться за возможность установить графический процессор в свои решения. И если у условной MSI с этим больших проблем нет — компания достаточно крупная и может брать верх объёмами партий, то более мелкие игроки буквально выживают.
По данным Igor’sLAB, конкуренция также встречается не только между посторонними брендами, но даже внутри одной компании. Например, PC Partner владеет сразу трёмя производителями видеокарт: Inno3D, Zotac и Manli. В итоге из-за популярности Zotac на глобальном рынке, компания вынуждена отдавать предпочтение именно ей при распределении GPU.
Само собой, такая ситуация на рынке в конечном итоге приведёт к повышению цен на видеокарты.