Видеокарты NVIDIA и AMD нового поколения будут потреблять рекордное количество электроэнергии

Компьютеры
Сегодня в 13:22
Видеокарты NVIDIA и AMD нового поколения будут потреблять рекордное количество электроэнергииНо и выдавать они будут куда более интересный вариант своих предшественников
Пока многие пытаются приобрести текущее поколение видеокарт по более-менее адекватной цене, в сети появилась информация об их преемниках. Так, если верить свежим данным, и решения от AMD, и решения от NVIDIA будут очень прожорливыми.
Так, условные NVIDIA RTX 4090 и AMD RX 7900 XT будут в 2-3 раза производительнее нынешних линеек. И это, как пишет VideoCardz, стало возможным в том числе лишь за счёт увеличения энергопотребления в видеокартах до 400-500 Вт в зависимости от модели.
Правда, до сих пор остаётся неясным, планируют ли производители видеоадаптеров решать проблему дефицита и слишком завышенных цен на свою продукцию в рознице. Ведь с одной стороны, майнинговая истерия закончилась с падением цены биткоина. С другой же цены на видеокарты так и не вернулись к минимально адекватным значениям.