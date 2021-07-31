Видеокарты NVIDIA и AMD нового поколения будут потреблять рекордное количество электроэнергии

Но и выдавать они будут куда более интересный вариант своих предшественников

Пока многие пытаются приобрести текущее поколение видеокарт по более-менее адекватной цене, в сети появилась информация об их преемниках. Так, если верить свежим данным, и решения от AMD, и решения от NVIDIA будут очень прожорливыми.