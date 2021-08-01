Видеокарты NVIDIA RTX 40 выйдут только в 2023 году, зато будут в 2.5 раза быстрее предшественников

Как отмечается, в компании ждут, что новые процессоры создадут такой же прецедент в ускорении работы и обработке графики, как это было при переходе с Nvidia Maxwell на Pascal. Процессоры NVIDIA GeForce GTX 10, основанные на архитектуре графического процессора Pascal, были огромным скачком в производительности по сравнению с предшественниками серии GeForce 9 на базе Maxwell. Отмечается, что у компании было много флагманов, те же Turing и Ampere, но с ними Nvidia так и не смогла достичь целевых показателей эффективности.

Ожидается, что процессоры нового поколения выйдут в первом квартале 2023 года. Сказано и несколько слов о характеристиках: тактовая частота NVIDIA GeForce RTX 40 составит от 2,2 до 2,5 ГГц, что говорит об ускорении процессоров и о том, что они будут в 2.5 раз быстрее предшественников.. Всё это — чтобы угнаться за AMD, которая сейчас является производители самых быстрых видеокарт.

Также источник провёл параллель между GeForce RTX 40 и Pascal. У последней было преимущество — удачное соотношение цены и качества, почему это семейство процессоров и пользовалась такой популярностью. Достигнет ли новое поколение такого успеха, остаётся под вопросом.