Видеокарты NVIDIA RTX 4070 и 4060 Ti 16 ГБ сравнили между собой в почти 50 играх

Недавно NVIDIA снизила стоимость своей видеокарты RTX 4070 до $549 долларов, а цены на большинство моделей RTX 4060 Ti 16 ГБ вернулись к отметке в $499.

Это стало поводом для авторов YouTube-канала Hardware Unboxed провести сравнительные тесты этих двух мощных 3D-ускорителей.

Тестирование проводилось на компьютере с процессором Ryzen 7800X3D и 32 ГБ оперативной памяти. Результаты были весьма интересными. В играх с разрешением 1080р разница в производительности составила 26%.

При переходе к 1440р разрыв увеличился до 31%, а в 4К — до 33%. В некоторых играх, преимущество RTX 4070 даже приближалось к 50%.

Однако, не всё так радужно. В игре Hogwarts Legacy с включенной трассировкой лучей, 12 ГБ видеопамяти RTX 4070 оказались недостаточными.

С точки зрения ценообразования, разница между картами составляет всего 10%. Эксперты считают, что покупка младшей модели имеет смысл только если в вашем регионе RTX 4070 стоит на 35–40% дороже RTX 4060 Ti 16 ГБ.