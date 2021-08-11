Видеокарты продолжат дорожать из-за перехода майнеров на новую модную криптовалюту

Новый альткоин стал настолько популярным из-за повышения курса — 38% за сутки и 105% за неделю. К тому же многие майнеры стали выходить из сети Ethereum, потому что в ней сократили выплаты. На стоимость видеокарт это влияет тем, что для добычи новой «крипты» необходимы системы с ещё более высокими техническими характеристиками.

Как отмечает источник, майнеры предсказуемо будут скупать видеокарты, увеличивая мощности добычи. Обычных пользователей это, разумеется, ударит по карману.