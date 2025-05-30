Видеокарты Radeon RX 9070 и RTX 5070 сравнили в 30 играх — победа за AMD, но с нюансами

Итог: Radeon оказалась быстрее — особенно в высоком разрешении, но у NVIDIA всё ещё есть козыри. В 1080p разница минимальна — RX 9070 опережает на 0,33%. Зато в отдельных проектах уверенная победа на стороне AMD: +16% в Final Fantasy XVI и +31% в Microsoft Flight Simulator 2024. Но и RTX 5070 не отстаёт — в Space Marine 2 она быстрее на внушительные 28%.

При средних настройках, RX 9070 вырывается вперёд на 6%, а в 1440p прирост составляет 8,2%. В 4K отрыв AMD увеличивается до 11%, особенно в сценариях без трассировки лучей.