Видеокарты Radeon RX 9070 и RTX 5070 сравнили в 30 играх — победа за AMD, но с нюансами

Видеокарты Radeon RX 9070 и RTX 5070 сравнили в 30 играх — победа за AMD, но с нюансамиКак всегда, все упирается в цену
Итог: Radeon оказалась быстрее — особенно в высоком разрешении, но у NVIDIA всё ещё есть козыри. В 1080p разница минимальна — RX 9070 опережает на 0,33%. Зато в отдельных проектах уверенная победа на стороне AMD: +16% в Final Fantasy XVI и +31% в Microsoft Flight Simulator 2024. Но и RTX 5070 не отстаёт — в Space Marine 2 она быстрее на внушительные 28%.
При средних настройках, RX 9070 вырывается вперёд на 6%, а в 1440p прирост составляет 8,2%. В 4K отрыв AMD увеличивается до 11%, особенно в сценариях без трассировки лучей.
В рабочих задачах всё не так однозначно. RTX 5070 уверенно лидирует в Blender (+68%) и Procyon AI Vision (в 2,2 раза быстрее), но RX 9070 берёт реванш в SPEC WS4.0, где обгоняет на 70%.
AMD выглядит лучше в играх, но RTX 5070 дешевле: 60 999 рублей против 75 999. Итог: выбирайте ту карту, которая выгоднее по цене. Разница в производительности — не критична.