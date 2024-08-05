Видеокарты RTX 3060 пропадут с полок магазинов — NVIDIA закрыла их производство

Компании, такие как Colorful и Palit, получили уведомления о последней возможности заказать эти карты. Заключительные партии будут распределены и поступят в магазины в течение нескольких месяцев.

Данная модель, выпущенная в феврале 2021 года, зарекомендовала себя как одна из самых популярных среди пользователей, что подтверждается данными опроса Steam.

Согласно статистике, видеокарты RTX 3060 и серии XX60 являются фаворитами у геймеров, а доля RTX 3060 среди участников опроса составляет 5.9%.

RTX 3060 оснащена 12 ГБ видеопамяти, что позволило ей стать одной из самых востребованных на рынке. Впоследствии NVIDIA выпустила версию с 8 ГБ памяти, которая стала более бюджетным вариантом для покупателей.

Несмотря на завершение производства, оставшиеся видеокарты будут продолжать поступать в продажу до полного исчерпания запасов.

Пока нет информации о прекращении выпуска других моделей серии RTX 30ХХ, так что пользователи, желающие приобрести RTX 3060, должны поторопиться.