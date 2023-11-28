Видеокарты RTX 3090 и RTX 3090 Ti начали переделывать в ИИ-процессоры вслед за RTX 4090

Теперь же стало известно, что видеокарты RTX 3090 и RTX 3090 Ti также преобразуют в мощные ИИ-процессоры, следуя примеру своего предшественника.

Серия RTX 3090, известная своей высокой производительностью в играх и графическом дизайне, нашла себе новое применение. Благодаря своим впечатляющим характеристикам, эти видеокарты становятся идеальным выбором для задач, связанных с ИИ.

Переосмысление видеокарт как ИИ-процессоров открывает двери для более широкого спектра применений, включая разработку сложных алгоритмов и обработку больших объемов данных. Особенно в случае с китайскими специалистами, которые столкнулись с санкциями США.