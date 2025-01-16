Видеокарты RTX 4070 и 4080 пропадут с полок до конца января 2025 года

По данным инсайдеров, к концу января видеокарты RTX 4070 и более старшие модели полностью исчезнут с полок магазинов. Ожидается, что с февраля AIC-производители сосредоточатся на продаже RTX 4060 Ti и RTX 4060.

Запасы RTX 4060 будут распродаваться до марта, и уже сейчас заметно ограничение поставок — цены начали расти. В марте это поколение карт будет снято с производства, а поставки будут регулироваться для поддержания спроса.

Отметим, что RTX 4060 Ti испытывает серьезный дефицит из-за ограниченного объема поставок чипов NVIDIA.

Небольшие партии еще будут доступны в январе, но полностью удовлетворить спрос не удастся. В феврале ожидается последняя партия карт перед окончательным завершением их продаж.