Видеокарты RTX 40XX начали дешеветь в Британии на фоне скорого анонса RTX 50XX

По данным британских ритейлеров, таких как Overclockers UK и SCAN Computers, видеокарты линейки NVIDIA RTX 40XX получили значительные скидки. Например, модель MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X OC снизилась в цене с £319.99 до £254.99, а Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB EAGLE OC V2 теперь стоит £399.99 вместо £519.98.

Скидки распространяются практически на все модели, включая RTX 4060, RTX 4070 и RTX 4080 SUPER. Это связано с тем, что ритейлеры готовятся к обновлению ассортимента перед выходом новой серии RTX 50XX.

Покупатели, которые ищут выгодные предложения на текущие флагманские видеокарты, могут воспользоваться моментом и приобрести устройства по сниженным ценам.