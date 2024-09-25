Видеокарты RTX 40XX начали дешеветь в Британии на фоне скорого анонса RTX 50XX

Опубликовано 25 сентября 2024, 07:011 мин.
Видеокарты RTX 40XX начали дешеветь в Британии на фоне скорого анонса RTX 50XXКонец поколения — самое приятное время на рынке видеоадаптеров
Цены на видеокарты серии RTX 40XX в Великобритании начали снижаться на фоне предстоящего анонса новеньких RTX 50XX.
По данным британских ритейлеров, таких как Overclockers UK и SCAN Computers, видеокарты линейки NVIDIA RTX 40XX получили значительные скидки. Например, модель MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X OC снизилась в цене с £319.99 до £254.99, а Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB EAGLE OC V2 теперь стоит £399.99 вместо £519.98.
Скидки распространяются практически на все модели, включая RTX 4060, RTX 4070 и RTX 4080 SUPER. Это связано с тем, что ритейлеры готовятся к обновлению ассортимента перед выходом новой серии RTX 50XX.
Покупатели, которые ищут выгодные предложения на текущие флагманские видеокарты, могут воспользоваться моментом и приобрести устройства по сниженным ценам.