Видеокарты RTX 50XX хоть и заработали на Intel Core 2, но геймеры будут разочарованы

Энтузиаст Bob Pony первым подтвердил совместимость RTX 5060 Ti с устаревшим Intel Core 2 Quad Q9450 благодаря новому драйверу, который убрал требование к инструкции POPCNT. Однако радость оказалась преждевременной.

Pony отметил, что такая связка железа плохо справляются с современными играми, особенно с трассировкой лучей. Примером стал Quake II RTX, который не смог запуститься из-за отсутствия нужных инструкций в старом процессоре.