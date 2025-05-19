Видеокарты RTX 50XX хоть и заработали на Intel Core 2, но геймеры будут разочарованы

Опубликовано 19 мая 2025, 08:511 мин.
Видеокарты RTX 50XX хоть и заработали на Intel Core 2, но геймеры будут разочарованыТеперь проблема на стороне процессоров
Свежие тесты показали, что видеокарты NVIDIA RTX 50XX действительно заработали с процессорами Intel Core 2, но геймеров ждет разочарование.
Энтузиаст Bob Pony первым подтвердил совместимость RTX 5060 Ti с устаревшим Intel Core 2 Quad Q9450 благодаря новому драйверу, который убрал требование к инструкции POPCNT. Однако радость оказалась преждевременной.
Pony отметил, что такая связка железа плохо справляются с современными играми, особенно с трассировкой лучей. Примером стал Quake II RTX, который не смог запуститься из-за отсутствия нужных инструкций в старом процессоре.
Это означает, что, несмотря на теоретическую совместимость, владельцы старых ПК все равно столкнутся с множеством ограничений.
Пока неизвестно, сколько еще актуальных игр будут испытывать проблемы с такой конфигурацией. Возможно, сообщество энтузиастов поможет составить список совместимых тайтлов.