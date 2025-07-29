Видеокарты RTX 50XX SUPER с 50% увеличенным VRAM выйдут до конца 2025 года

По данным источников, модели RTX 5070 SUPER, 5070 Ti SUPER и 5080 SUPER выйдут в IV квартале 2025 года — как раз к рождественскому сезону.

Главное изменение — объём памяти. RTX 5070 SUPER получит 18 ГБ GDDR7 вместо 12 ГБ, а RTX 5070 Ti SUPER и 5080 SUPER — по 24 ГБ вместо 16 ГБ. Также ожидается рост энергопотребления и частот, что указывает на повышенные буст-частоты.

Архитектура Blackwell, техпроцесс TSMC 4N и конфигурации ядер останутся без серьёзных изменений, за исключением RTX 5070 SUPER — она получит небольшую прибавку по CUDA-ядрам (с 6144 до 6400).

Представить новинки могли бы на CES 2026, но теперь ожидается полноценный релиз уже до конца текущего года. Цены пока не раскрываются.