Видеопамять GDDR7 с шиной 512 бит: раскрыты характеристики NVIDIA RTX 5090

Опубликовано 12 марта 2024, 07:39
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Видеопамять GDDR7 с шиной 512 бит: раскрыты характеристики NVIDIA RTX 5090Осталось дождаться старта продаж ближе к концу года
Готовьтесь к новому монстру производительности!
По слухам, NVIDIA готовит к выпуску флагманскую видеокарту RTX 5090, которая будет оснащена 32 ГБ видеопамяти GDDR7 с пропускной способностью 28 Гбит/с.
Что это значит?
- Огромная видеопамять: 32 ГБ GDDR7 — это в два раза больше, чем у RTX 4090! Это позволит видеокарте без проблем работать с 8K-разрешением и трассировкой лучей в самых требовательных играх.
- Невероятная пропускная способность: 28 Гбит/с — это на 40% выше, чем у GDDR6X, используемой в RTX 4090. Это обеспечит еще более высокую скорость обработки данных и плавный игровой процесс.
Напомним, что релиз видеокарты ожидается во II половине 2024 года.