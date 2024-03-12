Видеопамять GDDR7 с шиной 512 бит: раскрыты характеристики NVIDIA RTX 5090

По слухам, NVIDIA готовит к выпуску флагманскую видеокарту RTX 5090, которая будет оснащена 32 ГБ видеопамяти GDDR7 с пропускной способностью 28 Гбит/с.

Что это значит?

Огромная видеопамять: 32 ГБ GDDR7 — это в два раза больше, чем у RTX 4090! Это позволит видеокарте без проблем работать с 8K-разрешением и трассировкой лучей в самых требовательных играх.

Невероятная пропускная способность: 28 Гбит/с — это на 40% выше, чем у GDDR6X, используемой в RTX 4090. Это обеспечит еще более высокую скорость обработки данных и плавный игровой процесс.

Напомним, что релиз видеокарты ожидается во II половине 2024 года.