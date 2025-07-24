Visa открыла первый дата-центр в Африке

Опубликовано 24 июля 2025, 15:291 мин.
Visa открыла первый дата-центр в АфрикеЦентр станет частью глобальной сети VisaNet
Международная платёжная система Visa запустила свой первый дата-центр на африканском континенте. Он расположен в Йоханнесбурге и стал частью стратегии компании по расширению цифровой инфраструктуры в регионе.
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Проект является частью инвестиций Visa в размере 1 миллиарда южноафриканских рандов (около 57 миллионов долларов), запланированных в Южной Африке на ближайшие три года. Открытие центра стало еще одним шагом в рамках общего плана компании по вложению 1 миллиарда долларов в развитие финансовых технологий в Африке к 2027 году.
Новый дата-центр подключён к глобальной сети обработки платежей VisaNet. Эта система ежегодно обрабатывает более 100 миллиардов транзакций в 200 странах и регионах. До этого времени основные дата-центры Visa находились только в США, Великобритании и Сингапуре.