Visa открыла первый дата-центр в Африке

Проект является частью инвестиций Visa в размере 1 миллиарда южноафриканских рандов (около 57 миллионов долларов), запланированных в Южной Африке на ближайшие три года. Открытие центра стало еще одним шагом в рамках общего плана компании по вложению 1 миллиарда долларов в развитие финансовых технологий в Африке к 2027 году.

Новый дата-центр подключён к глобальной сети обработки платежей VisaNet. Эта система ежегодно обрабатывает более 100 миллиардов транзакций в 200 странах и регионах. До этого времени основные дата-центры Visa находились только в США, Великобритании и Сингапуре.