Вкусно, но несъедобно: в Японии анонсировали зеленую термопасту с ароматом яблока

Это совместное творение компаний M1N1ing и Clock Work Tea Party, названное Extreme Muglis 4G Apple Edition EG4GAP. Паста предназначена для охлаждения компьютеров при комнатной температуре и, несмотря на своё название, не разработана специально для компьютеров Apple.

Она обладает зелёным цветом, который контрастирует с серебристым металлическим кожухом процессора, что облегчает равномерное нанесение.

Новинка является лимитированным релизом популярной пасты CWTP-EG4G. Основное отличие — аромат и цвет.

По спецификациям она схожа с оригинальном: теплопроводность 12.8 Вт/м·К, термическое сопротивление 0.07 °C см²/Вт при 60Psi, рабочий температурный диапазон от -50 до 220 °C. В состав входят не проводящие электричество оксиды алюминия и цинка.

Эта термопаста будет выпущена ограниченным тиражом в 1000 шприцев. Продажи начнутся 24 ноября по цене около $6.50. Несмотря на свой привлекательный аромат, производители напоминают, что термопаста не предназначена для употребления в пищу.