Владельцам ноутбуков будет полезно: Windows 11 научилась показывать «жор» батареи разных приложений

Владельцам ноутбуков будет полезно: Windows 11 научилась показывать «жор» батареи разных приложенийА система-то радует нововведениями
Microsoft внедрит новую функцию в Windows 11, которая позволит пользователям видеть, сколько энергии потребляют их приложения.
Новая страница потребления энергии демонстрирует подробный отчёт об использовании энергии за последние 24 часа или последние семь дней. Пользователи могут переключаться между потреблением энергии и уровнем заряда батареи для устройств с аккумулятором, таких как ноутбуки.
Информационное окно также получило раздел «использование батареи по приложениям», который позволяет выбирать между «Общим использованием», «В использовании», «В фоновом режиме» и «Именем».
Что интересно, есть также и аналогичная возможность отображения использования жёсткого диска.
Всё это доступно в обновлении Windows 11 23H2, которое также вводит две дополнительные рекомендации по энергосбережению в настройках.