Владельцам ноутбуков будет полезно: Windows 11 научилась показывать «жор» батареи разных приложений

Новая страница потребления энергии демонстрирует подробный отчёт об использовании энергии за последние 24 часа или последние семь дней. Пользователи могут переключаться между потреблением энергии и уровнем заряда батареи для устройств с аккумулятором, таких как ноутбуки.

Информационное окно также получило раздел «использование батареи по приложениям», который позволяет выбирать между «Общим использованием», «В использовании», «В фоновом режиме» и «Именем».