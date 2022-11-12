Владельцев криптовалют обокрали на $400 млн

Факт взлома и кражи криптовалюты подтвердили в официальном Telegram-канале биржи. Администратор предупредил, что на данный момент рискованно заходить на сайт FTX, а также посоветовал удалить их приложение из-за возможного заражения троянами.

Отмечается, что на данный момент удалось вернуть часть денег, а криптовалюту на сумму $30 млн успел заблокировать эмитент Tether.

Технические специалисты FTX проводят расследование подозрительного движения денег. Пользователей биржа будет оповещать о происходящем по мере поступления информации.