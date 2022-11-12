Владельцев криптовалют обокрали на $400 млн

22:28, 12 ноября 2022
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Владельцев криптовалют обокрали на $400 млнСразу после объявления банкротства
Американская криптовалютная биржа FTX, заявившая на днях о банкротстве, сообщила, что была взломана неизвестными хакерами. Злоумышленники смогли вывести $400 млн.
Факт взлома и кражи криптовалюты подтвердили в официальном Telegram-канале биржи. Администратор предупредил, что на данный момент рискованно заходить на сайт FTX, а также посоветовал удалить их приложение из-за возможного заражения троянами.
Отмечается, что на данный момент удалось вернуть часть денег, а криптовалюту на сумму $30 млн успел заблокировать эмитент Tether.
Технические специалисты FTX проводят расследование подозрительного движения денег. Пользователей биржа будет оповещать о происходящем по мере поступления информации.
Источник фото:Reuters.com
Источник:Код Дурова
Автор:Андрей КадуковТеги:
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